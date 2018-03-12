中国2018年春运结束 北京铁路警方查获各类违禁物品17万余起

为期40天的2018年中国全国春运今天（12日）结束。据统计，春运以来北京铁路警方共查获各类违禁物品17万余起，其中化工品6690.584公斤、烟花爆竹鞭炮9685响。

据中新社报道，针对2018年春运时间比较早的特点，北京铁路警方从去年12月1日起启动打击票贩子的“猎鹰－2018”行动，通过严密防范、严厉打击倒卖火车票的违法犯罪活动。

当局共抓获涉票人员412名、打掉倒票团伙两个、使用假铁路工作证两名、收缴车票2281张、收缴假车票4346张，共计价值93万余元（人民币，下同，19.33万余新元）。

此外，北京铁路警方共抽百余名警力深入辖区各大火车站开展反扒，累计破获扒窃案件14起，抓获嫌疑人14名，为民众挽回经济损失近23107元。

春运期间，北京铁路警方加大对辖区各大火车站安检查危力度，并抽调专门警力对北京各大火车站、高铁站、货运站、重点旅客列车进行督导检查，落实旅客行李、人身“全覆盖”安检模式，严防易燃、易爆等危险品及违禁品进站上车。

据统计，共查获旅客携带的各类违禁物品17万2000余起，其中化工品6690.584公斤、烟花爆竹鞭炮9685响。

北京铁路警方还组织专门警力在辖区开展“三盗”行动，打击严重危害运输生产和旅客生命财产安全的“盗、抢、骗”侵财犯罪活动，以及“拆盗、割盗、货盗”等严重影响铁路运输安全的违法犯罪活动。

在“三盗”行动中累计破获各类案件五起，抓获嫌疑人12名，打掉团伙两个，刑事拘留嫌疑人八名。

据北京铁路警方统计，春运期间，在站车治安卡控、查缉追逃工作中，北京铁路警方共抓获网上通缉的在逃嫌疑人316名。

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