近七成中国青年担心养老问题

中国青年报社社会调查中心联合问卷网对1992名18~35周岁的青年进行的一项调查显示，87.9%的受访青年关注养老问题。照顾老人时间和人手不够、收入和储蓄恐难支撑开销、“空巢老人”紧急求助是受访青年最担忧的三个问题。

据中青报报道，交叉分析发现，一线城市受访青年中，担心养老问题的人最多，达73.4%，其次是农村受访青年(72.7%)，其他依次是二线城市受访青年(68.9%)、三四线城市受访青年(63.6%)、城镇或县城受访青年(53.3%)。

青年担忧哪些养老问题？调查显示，排在前三位的是照顾老人时间和人手不够(65.3%)、收入和储蓄恐难支撑开销(59.0%)和“空巢老人”紧急求助(53.6%)，其他还有：病床、医护人员等医疗资源匮乏(39.4%)，社区医疗机构水平参差不齐(27.9%)等。

为缓解养老焦虑，62.0%的受访青年通过理财为未来赚取更多养老金。93.0%的受访青年认为有必要从国家层面制定专门的独生子女父母养老政策。

中国人民大学教授董克用指出，中国目前养老金制度发展不平衡，过多依赖第一支柱，即基本养老保险，养老金水平不高，养老产业的准备不足，老年人所需的产品和医疗等服务存在缺口，而且在应对老龄化挑战上的专业人才配备还有待加强。“我们国家老龄化将是世界上规模最大、发展速度最快、持续时间最长的老龄化过程，所以，我们对老龄化的挑战要有充分认识，同时也要有应对挑战的信心”。

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