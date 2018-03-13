雾霾“围城” 北京空气质量跌至重度污染水平

受不利气象条件影响，雾霾重返北京，全城昨天（12日）空气质量跌至重度污染水平。北京市空气重污染应急指挥部办公室已启动空气重污染橙色预警，预计本轮污染过程将持续三天，其间全城空气质量都不容乐观。

中新社引述北京市环境保护监测中心介绍，前天（11日）夜间至昨天早晨，北京的扩散条件转差较明显，区域污染开始形成，污染水平进一步加重，污染物浓度整体呈上升趋势。

环保部门表示，北京昨天上午的空气质量以轻度至中度污染水平为主，PM2.5浓度呈上升趋势。由于各地已经提前采取了应急措施，从实况来看，重污染出现的时间相比之前的预报已经延迟。预计北京周四（15日）将再迎蓝天，空气质量也可回到优良水平。

受不利空气污染扩散条件影响，北京多地空气质量于昨天下午跌至重度污染水平。下午5时，北京的空气质量实况图上显示为一片代表警示性的紫色。

据报道，北京全市35个监测站点中，除一个站点显示为数据缺失外，有30个站点显示为重度污染及以上水平，其首要污染物均为PM2.5。数据显示，北京大部地区的PM2.5实时浓度均在每立方米250微克左右。

针对本轮污染过程，北京市空气重污染应急指挥部已于上周六（10日）晚提前通报，称官方将于昨天零时至明天24时，启动空气重污染橙色预警措施。

国家大气污染防治攻关联合中心副主任柴发合表示，前天至明天，整个京津冀地区出现长时间的区域性强逆温，近地面湿度大，大气污染物很容易快速累积并发生二次转化，推高区域PM2.5污染。

柴发合指出，此次污染过程也具有持续时间长、影响范围大、气象条件差等特点，北京、天津、石家庄、保定、廊坊等城市可能出现污染辐合。

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