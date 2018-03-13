2月份北京市居民消费价格总水平同比上涨2.9%

今年2月份，北京市居民消费价格总水平同比上涨2.9%，涨幅扩大主要受春节“错月”影响。

中新社引述国家统计局北京调查总队、北京市统计局昨天（12日）公布数据显示，今年1至2月平均，北京市居民消费价格总水平同比上涨2.1%。2月份，北京市居民消费价格总水平同比上涨2.9%。

数据显示，2月份，食品烟酒价格同比上涨4.7%，影响CPI同比上涨约1.19个百分点。

其中，蛋类价格同比上涨29.9%，影响CPI同比上涨约0.11个百分点；鲜菜价格同比上涨23.6%，影响CPI同比上涨约0.51个百分点。

而猪肉价格同比下降7.3%，影响CPI同比下降约0.1个百分点。

统计部门表示，经测算，在2月份2.9%的居民消费价格总水平同比涨幅中，翘尾因素影响为1.1个百分点，新涨价影响为1.8个百分点。

从同比看，2月份CPI涨幅比上月扩大，主要受近两年春节“错月”影响。今年春节在2018年2月份，去年春节在2017年1月份，春节“错月”使2018年2月CPI的同比基期——2017年2月价格相对较低，且春节因素影响主要食品和部分服务价格有所上涨。

此外，当天公布数据还显示，2月份北京市工业生产者出厂价格同比持平，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比上涨0.5%，涨幅比上月缩小0.3个百分点，环比下降0.1%。

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