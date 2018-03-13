人大会议江苏代表团吁立法严惩“精日”分子

继39名中国全国政协委员联名递交提案之后，第十三届全国人民代表大会第一次会议江苏代表团多名全国人大代表日前也联名提交关于《完善立法保护国格与民族尊严》的议案，呼吁从立法层面对“精日”行径予以严惩。

据《中国青年报》等中国媒体昨天（12日）报道，此前，有两名男子身着仿制的日本二战军服在南京抗战遗址前拍照，后被行政拘留15天。其后山东滕州又有一名男子通过网络，对上述事件的举报者进行人身威胁，该男子被处以行政拘留七日。

连日来，“精日”事件引发社会各界高度关注。中国外交部长王毅上周四（8日）在记者会上回应媒体提问时，怒斥“精日”分子是“中国人的败类”。

据报道，所谓“精日”即“精神日本人”，即已经把自己视同为日本人的群体。

全国人大代表、南京市委副书记、市人大常委会主任龙翔上周六（10）日牵头，多位代表联名提交议案，呼吁立法严惩“精日”分子。

龙翔此前在审议发言时指出，对“精日”分子违法滋事、罔顾民族感情、无视公序良俗、严重伤害中国人民，特别是南京大屠杀遇难同胞亲属感情的无耻行为，表示强烈愤慨和严厉谴责。他强调：“必须要在法律上给类似行为划出红线。”

该份联名议案认为，“精日”分子公然践踏国家公祭制度，必须引起重视并加强惩治。诸如此类的行为潜在危害巨大，不仅会对青少年造成不可估量的负面影响，还将极大伤害国民感情，侵犯国家尊严，影响社会稳定，撕裂民族认同，侵蚀和消解国家凝聚力。

议案提出，对此，法律必须“长出利齿”，设计明确的法律条文划清行为的底线，竖起维护国格和民族尊严的红线。建议全国人大完善立法，多层次多角度加大对严重侮辱国格、侵犯中华民族尊严等行为的惩处。

另一方面，中国人民抗日战争纪念馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、沈阳“九·一八”历史博物馆近日也针对“精日”现象发出倡议，强调要为违法行为划上明确底线。

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