王健林新目标转向区块链 与新西兰公司合作

万达董事会主席王健林继两年前宣布进军区块链业务后，近日再次和一家区块链公司合作。总部位于新西兰的区块链公司“Centrality NZ”昨天（12日）宣布，其与万达网络科技集团开展了战略技术合作。万达方面指出，此次合作不涉及任何ICO（Initial Coin Offering，首次代币发行），是双方在区块链技术、社区和人才方面的合作，以及后期的商业应用落地合作。

据澎湃新闻昨天（12日）报道，Centrality NZ指出，此次合作不涉及投融资，第一阶段主要是双方的技术合作，研发推广Centrality的开源公链技术PL^G在主要场景的应用落地；在技术集成后双方会期望更多开展用户圈、商圈的合作，即生态系统的打造。

据报道，万达在2016年5月就启动了超级账本研究，同年6月启动自主区块链技术研究平台。

同年9月8日，万达正式宣布加入国际Linux基金会超级账本（Hyperledger）项目，成为该项目首个来自中国的核心董事会成员。

同年10月万达上线区块链金融资产交易所应用、同时完成开源操作系统北极星Polaris区块链技术平台架构设计。

2016年10月，万达集团将万达网络科技集团，从万达金融集团中分拆独立出来。

万达网络科技集团在区块链方面的主要目标，是利用分布式账本技术重塑现在的互联网服务模式，打造下一代价值互联网基础设施。万达区块链的愿景是一个开源社区和N个创新项目。

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