留置时间不得超过半年

中国监察法草案明确，对于涉嫌严重职务违法或犯罪、并且可能逃跑、自杀或伪造毁灭证据等的嫌犯，当局将可采取留置措施，留置时间最长可达半年。

国家监察法草案今早提请全国人大审议。

十二届全国人大常委会副委员长李建国今早做说明时说，监察机关在调查职务违法和犯罪时，可以采取谈话、讯问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

其中，被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或犯罪，而监察机关已掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有涉及案情重大、复杂，可能逃跑、自杀，可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据等情形之一的，将可以将被调查人留置在特定场所。

有分析担忧，监察法定义的职务犯罪与一般刑事犯罪不同，被调查人将无法要求律师协助。

李建国说，为保护被调查人的合法权益，留置时间不得超过三个月，特殊情况下可延长一次，延长时间不超过三个月；监察机关发现采取留置措施不当的，应当及时解除。

李建国说，采取留置措施后，除有碍调查的，应在24小时内通知被留置人员所在单位和家属。同时，应保障被留置人员的饮食、休息、安全，并提供医疗服务。（联合早报记者林子恒北京报道）

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