广西发现1.6万年前人类完整头骨化石 出土万件石制品

广西文物保护与考古研究所昨天（12日）介绍，经过为期三个年度的连续发掘，考古人员在隆安娅怀洞遗址，发现距今约1.6万年前的墓葬，以及包括完整头骨在内的人类遗骸。这是继山顶洞人墓葬后，在中国发现的第二处旧石器时代墓葬。

据中新社报道，广西文物保护与考古研究所研究员谢光茂受访时介绍，经专家鉴定，此次发现的人骨同属于一个个体，是岭南地区迄今为止所发现的、唯一具有确切地层层位和可靠测年的完整人类头骨及体骨化石。

谢光茂指出，该发现对于研究晚更新世早期现代人群的多样性、人群的迁徙与交流，以及旧石器时代晚期人类的埋葬习俗，具有重大学术价值。

与此同时，考古人员还出土刮削器、切割器、尖状器、砍砸器等数以万计的石制品，它们由砂岩、石英岩、燧石、玻璃陨石、水晶等原料加工而成。

谢光茂说：“这与岭南地区以往发现的打制石器属于砾石石器工业形成鲜明对照，表明这个地区出现了以小石器组合为特征的石片石器工业，这在东南亚大陆旧石器遗址中也曾出现。”

谢光茂指出，上述出土石器不仅为研究旧石器时代晚期中国南北方文化关系，增添了新的资料，还成为研究中国南方及东南亚地区此类遗存的重要标尺。

娅怀洞遗址位于广西南宁市隆安县乔建镇博浪村博浪屯的一座孤山上，于2014年发现，总面积约100多平方米。

发掘从2015年6月开始，发掘深度近八米，相继出土大量具有确切层位、年代距今4.4万至几千年的文化遗存，填补了右江流域史前文化缺环。

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