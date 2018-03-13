ofo完成8.66亿美元新融资 阿里系全面介入

ofo的新一轮融资终于落地，ofo小黄车今天（13日）宣布，完成E2-1轮融资8.66亿美元（11.37亿新元），采取股权与债权并行的融资方式。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。这是共享单车行业由规模化增长转入精细化运营阶段获得的首次融资，再次创下行业单笔最高融资纪录。

据澎湃新闻今天报道，ofo小黄车创始人兼首席执行官（CEO）戴威表示：“当前，以ofo为首的共享单车行业已由高速发展走向高质量发展的新阶段。”

此前3月4日，戴威已通过动产抵押的方式，先后两次将其资产共享单车作为质押物，换取了阿里巴巴共计17.7亿元人民币（3.67亿新元）的融资。当时就有业内人士指出，阿里的这笔融资解了ofo的燃眉之急。

此前，ofo每轮融资金额均创下共享单车行业第一。根据业内共享单车全球发展报告显示，ofo在中国和海外市场的占有率均稳居行业第一，预计在未来两年内，其在全球还将拥有超过10亿骑行人口的潜在用户和增长空间。

据报道，共享单车行业刚经过了一轮融资停滞期。去年6月16日，摩拜单车宣布完成一笔超过6亿美元的E轮融资；7月，ofo宣布完成超过7亿美元的E轮融资。

不过，自那之后，在近8个月时间里，不论是摩拜还是ofo都没有新的大型融资发生。同时，共享单车行业的押金安全问题却陆续爆发。

报道指出，ofo的这笔融资可谓一波三折。从去年9月开始，ofo就频频被传新一轮总额为10亿美元的融资即将完成，投资者也一再变化，从最初的软银，变成了后来的阿里。但该笔融资迟迟未获官方确认。

凤凰网今天分析指出，即使维持现状，ofo本轮融资对摩拜的威胁也是显而易见的。如果不想在下一轮免费战中被压下去，摩拜必须抓紧时间筹集资金。

而市场上留给它的、能拿出近10亿美元的潜在股东已经不多了。如果腾讯不出手帮助摩拜，此前的布局都将功亏一篑。

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