刘兆佳：中国一人可只手遮天的时代已过去

中国全国人大前天（11日）通过修宪，包括删除国家主席、副主席“连续任职不得超过两届”的限制。全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，删除连任限制不是最重要的修改，因为最重要的职位不是国家主席，而是中共总书记和中央军委主席。

据明报新闻网报道，刘兆佳今早（13日）在港台节目上指出，此次修宪最重要的两点是，加入“习近平新时代中国特色社会主义思想”，以及将中共执政地位明确写入第一条宪法。

刘兆佳表示，删除国家主席任期限制，是确立由邓小平创立的政治体制特点，即最高领导人同时是党政军领导人。

他指出，修宪前中共总书记和中央军委主席均没有任期限制，但国家主席设任期限制，无法实现三位一体的最高布局。

对于为何不反过来就中共总书记及军委主席设立任期限制，刘兆佳表示，邓小平当时都没有为这两个职位加设限制，内地有看法指邓小平增设国家主席的任期限制，是为免当时杨尚昆长期在位阻止改革开放推行。因此，邓小平只是想确立三位一体的制度。

对于中国国家主席习近平会否连任三届，刘兆佳表示，不敢百分百肯定，但认为连任有好处。

他说，美国总统只能连任一次，“当美国总统做第二任时，实际上已经变做跛脚鸭，无法再推动改革。”

刘兆佳认为，假如习近平无法做第三任国家主席，目前的党内、政府、社会及经济改革将无法推行。修宪后将巩固其未来五年的权力，让改革得以推行。

对于邓小平想打破领导人终身制，刘兆佳称，邓小平年代党内选拔制度未完善，但现今党总书记及军委主席须通过选举程序。

他表示，邓小平不希望看到独裁者，将国家命运交付一人，但“不等于他不想见到核心领导人，集体领导底下，总有一个权力同领导地位更高的人领导”。

刘兆佳指出，中共党内及社会上目前出现不少利益团体，政策要照顾各方面利益，很难有人可以达到毛泽东及邓小平般崇高地位。

他说：“一个人可以只手遮天、一言九鼎，这个时代已经过去。”

对于中国国外的反对声音，刘兆佳指西方议会制都没有任期限制。此外，西方特别是美国，是因为反对习近平内政外交政策；如他连任将对西方构成更大威胁。

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