被指曾烧《基本法》 民主派区诺轩遭选民入禀取消其议席

民主派的区诺轩昨天（12日）刚当选香港立法会议员隔天（13日），即有一名声称是港岛区选民的男子，到高等法院要入禀要求覆核区诺轩的议员资格。

综合明报新闻网、网媒“香港01”等报道，作出上述申请的是47岁的商人黄大海。他认为，区诺轩曾焚烧《基本法》，并在公开场合高唱《城邦会战胜归来》等“港独国歌”，指区诺轩提倡“自决”“港独”等。

黄大海也认为，区诺轩不符合当议员的资格，指区诺轩违反参选声明确认书的要求。他今天在立法会前议员王国兴的陪同下，到高等法院要入禀要求覆核区诺轩的资格。

据报道，黄大海在入禀状中称，区诺轩在2016年11月2日参与反释法游行，游行至中联办外的集会期间，曾焚烧《基本法》。

此外，在本月7日由港台举办的补选论坛中，区诺轩也承认他有焚烧过《基本法》。当被问及会否再烧时，区诺轩更进一步表示，如有需要“来做这些行为，我不介意再做一次（焚烧《基本法》）”。

黄大海指区诺轩的行为反映他非真诚拥戴《基本法》，其所签署的参选人声明确认书实属无效。根据立法会条例第40章，若参选人的声明确认书无效，参选人则丧失参选资格。

黄大海称他此次是以市民的身份入禀，并指香港是个讲法治的地方，香港人应该守《基本法》。

黄大海也指出，此次讼费会由自己负责。

陪同黄大海入禀的王国兴则表示，自本月2日起，有市民先后去信港岛地方选区选举主任邓如欣和选委会主席冯骅，指区诺轩主张推动“港独”和“自决”，并曾焚烧《基本法》和唱《城邦会战胜归来》，明显无效忠《基本法》，但邓如欣和冯骅均无积极处理。

在媒体多次追问下，王国兴承认早于选举论坛时已知区诺轩曾焚烧《基本法》，但未正面回应当时为何不入禀提司法覆核，只重申有作投诉。

区诺轩则在其面簿贴文指出，当天焚烧的只属示威道具。

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