今年春运中国民航运送旅客6541万人次

2018年中国民航春运昨天（12日）结束。中国民航局今天（13日）披露，春运40天里，民航共运送旅客6541万人次，执行航班607317余班，同比分别增长11.7%、9.5%，平均客座率达79.8%，全国客运航空公司航班正常率达80.06%。

中新社引述民航局介绍，春运前期，旅客运输量呈逐日缓慢增长态势，2月10日（腊月二十五）达到节前最高峰，单日运输旅客169.5万人次。

由于中国传统在家过大年的习俗，除夕旅客运输量仅131.7万人次，为春运期间旅客运输量的最低点。

正月初二开始，旅客运输量迅速回升，旅客出行较去年有明显增长，春节假期最后一天（2月21日，正月初六）旅客运输量达到183.4万人次，为春运运输最高峰。

春节七天假期旅客运输量同比增长达16%。节后旅客出行热度不减，2月19日至26日（正月初四至十一）形成了长达八天的节后运输高峰，每日运输旅客量均超过170万人次。

3月2日元宵节后，旅客运输量逐日稳步减少，回归日常运输状态。

春运期间，出港航班客座率相对较高的机场主要集中在海口、三亚、西双版纳、黄山等旅游热点城市和外出务工旅客集中的城市。

据报道，今年春运，北京首都国际机场共保障航班6.7万架次，运送旅客1098万人次，较去年春运分别增长0.27%和1.2%。

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