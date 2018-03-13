“太阳花学运”占领立法院 黄国昌等22人二审仍无罪

台湾“太阳花学运”2014年占领立法院一案，台北地院去年一审判决立委黄国昌、学运头目林飞帆等22人无罪。台湾高等法院今天（13日）二审，仍判22人无罪。

据中通社报道，该案源于黄国昌、林飞帆、陈为廷等人带领近400名学生占领议场，展开为期24天的学运。期间发生立法院正门前滋扰案，及对执行驱离警员妨害公务、拆下衔牌等。检方依煽惑他人犯罪、妨害公务等罪起诉22人。

该案去年由台北地院审理，以黄国昌等22人行为符合“公民不服从”概念七要件，对全数被告做出无罪宣判。

案经上诉，合议庭宣判时表示，抗议过程虽有拉扯，但认为民众陈抗并未主动攻击警方。此外，过程中民众或有与员警推挤冲撞，但没有人持器械攻击，也没有严重流血冲突。

依台湾有关法律规定，一、二审皆无罪的案件，只有在判决适用法令抵触“宪法”、违背司法院解释，或违背判例时才能上诉。因此，全案几已确定。

此外，由“太阳花学运”期间衍生出的另两起司法官司，分别是“三二三攻占行政院”，依侵入住宅、毁损与煽惑他人犯罪等罪起诉学生魏扬等132人；“四一一路过台北市警察局中正第一分局”，起诉学生洪崇晏等四人。

其中，“四一一”案，洪崇晏、陶汉无罪，另两人因妨害公务均遭判拘役，其中一人缓刑，全案确定。“三二三”案则仍在审理中。

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