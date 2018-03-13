呼伦贝尔构建中俄蒙“一体化”旅游市场 去年游客数破1700万

“2018年呼伦贝尔市旅游工作会议”昨天（12日）在内蒙古自治区呼伦贝尔市召开。会议显示，呼伦贝尔正在全方位积极构建中俄蒙“一体化”旅游市场，2017年接待中外游客突破1700万人次。

据中新社报道，呼伦贝尔市位于内蒙古东北部，是中俄蒙三国交界地带，与俄罗斯、蒙古国有1733公里的边境线。其境内的呼伦贝尔大草原是世界四大草原之一。

2017年，呼伦贝尔正式成为中俄蒙“万里茶道”国际旅游联盟城市。在该品牌下，当地从“旅游+”文化交通、产业等方面，对中俄蒙跨境旅游进行全方位“一体化”打造。

据了解，2017年，呼伦贝尔开通海拉尔—俄罗斯乌兰乌德—伊尔库茨克旅游包机七班；海拉尔—蒙古国乔巴山—乌兰巴托旅游包机22班。

同时，当地还开展了“茶路城市”百名青少年红色研学之旅、“茶路放歌·低碳行动”4+2自驾骑行旅游文化交流之旅、哈拉哈河红色寻踪探秘之旅、诺门罕战役探寻之旅等中俄蒙跨境交流活动。

此外，也落实相关旅游企业取得部分口岸出入境落地签支持政策。

数据统计，2017年，呼伦贝尔共接待中外游客1721.1万人次，同比增长10.8%。其中，接待入境过夜游客71.56万人次，同比增长6.35%。

关于2018年跨境旅游，呼伦贝尔市旅游发展委员会主任托亚表示，将进一步加强与俄罗斯、蒙古国的“一体化旅游市场”合作。

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