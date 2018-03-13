女记者提问冗长 人民大会堂部长通道出现“飙戏”一幕

视频来源：中国央视

今天在人民大会堂“两会部长通道”上，上演了罕见的一幕：一位身穿红衣的女记者的提问过于冗长，旁边蓝衣女记者一脸不屑，翻了个白眼，这段画面刚好被电视镜头完整摄下，瞬间刷爆两会媒体记者的微信朋友圈。

据了解，视频中提问的红衣女记者自称是全美电视台执行台长，她今天就国资监管方式改革问题，向国资委主任肖亚庆发问。只听她一口气说了一段话，最后才提了一问题。根据此前的媒体报道，这名红衣女记者名叫张慧君，曾供职于中央电视台，并担任过中国旅游与经济电视台执行台长。

张慧君身旁的蓝衣女记者非常不耐烦，一脸不屑之情，不仅频频拨弄头发，还翻了个大白眼。她来自第一财经。

这段视频在网上引发热议。有网民指蓝衣女记者在众目睽睽下做出这样夸张的动作并不妥当。不过，很多网民批评张慧君的提问冗长无聊、自以为是，浪费大家的时间。

不过，蓝衣女记者戏剧化的表现，却得到更多同行相挺。有媒体圈内人士指出，在重要会议的提问环节，一些记者看似提问，实际上说了许多与提问无关的话，在一大段铺垫后，最后只提出一个简单的问题。“蓝衣女记者”对这种行为的白眼，倒是反映了好些同行们的心声。也有人担忧，这场“飙戏”风波闹大后，她可能会遭到所属单位处分。

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