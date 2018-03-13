今年铁路春运40天发送旅客逾3.8亿人次

2018年铁路春运昨天（12日）结束。中国铁路总公司今天（13日）披露，铁路春运自2月1日起至3月12日止，为期40天。全国铁路累计发送旅客38153.9万人次，同比增长6.8%。

中新社引述铁路总公司介绍，春运40天，中国全国铁路有11天旅客发送量超1000万人次，其中超1200万人次四天。

特别是2月20日正月初五开始，春节返程客流高度叠加，全国铁路旅客发送量连续八天超1000万人次以上高位运行。

节前15天，中国全国铁路日均发送旅客879.9万人次，节后25天日均发送旅客998.2万人次。

3月4日，全国铁路发送旅客1283.8万人次，较去年春运最高峰日多发送187.2万人次，创铁路春运单日旅客发送量新高。

今年春运，旅客列车始发、终到正点率分别达到99.1%和95.7%。其中高铁动车组始发、终到正点率分别为99.1%、96.1%，创历年来最好水平。

值得一提的是，高铁成为春运的主力军。40天来，全国铁路日均开行旅客列车7814列，同比增加448列，能力安排创历年之最。全路动车组共发送旅客2.1亿人次，占旅客发送总量的57%，同比增加4.4个百分点。

今年春运，铁路新增3038公里新线，特别是西成高铁、兰渝铁路、宝兰高铁、渝贵铁路等新线首次投入春运，使成渝地区的运力供给大幅增加，“蜀道难”问题得到极大缓解。

春运期间，多条新线运输安全有序，客座率普遍较高，其中，西成高铁、石济客专、渝贵铁路分别达到79.5%、75.3%和72.1%。

春运期间，互联网作为售票主渠道作用更加凸显，线上售票占比77.7%，同比提高6.8个百分点。其中手机售票同比提高5.4个百分点，九成以上的购票旅客不再需要输入验证码，旅客购票体验大幅提升。

据报道，2018年1月24日售票1135.7万张创历史新高，标志着互联网售票跃至千万级。

春运期间，更多车站应用自助实名制核验闸机，采用人脸识别技术，提高验证验票通过能力和效率；扩大“复兴号”开行范围，通达23个省会城市，更多旅客获得“复兴号”的服务；将高铁互联网订餐时限压缩至开车前一小时，同时推出地方特产预订服务。

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