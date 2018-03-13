刘鹤：深化中共和国家机构改革是一场深刻变革

中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤今天（13日）在官媒《人民日报》发表署名文章，称深化中共和国家机构改革是一场深刻变革，具有历史和现实必然性。

上述题为“深化党和国家机构改革是一场深刻变革”的文章，全文5000余字，从三个方面论述深化中共和国家机构改革。

文章指出，中共中央历来高度重视党和国家机构建设和改革。中共十八大以来，以中共总书记习近平为核心的党中央坚持问题导向，突出重点领域，深化中共和国家机构改革，在一些重要领域和关键环节取得重大进展。这为中共和国家事业“取得历史性成就、发生历史性变革提供了有力保障”。

文章说，面对新时代新任务提出的新要求，按照中共十九大的战略部署，深化党和国家机构改革，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，具有历史和现实必然性。

文章也说，此次深化中共和国家机构改革的举措，充分体现了习近平的重要要求，具有“加强党的全面领导是核心问题”“改革范围的全面性是突出特点”“改革的深度具有革命性”“改革的设计体现了科学性”“改革的成果要法定化”等鲜明特征。

文章指出，深化中共和国家机构改革是一个系统工程，任务艰巨复杂，组织实施难度大。中共必须坚持稳中求进工作总基调，坚持正确改革方向，把思想和行动统一到“习近平新时代中国特色社会主义思想”上来，统一到中共中央关于深化党和国家机构改革的决策部署上来。

此外，也增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平为核心的中共中央权威和集中统一领导，“把握好改革发展稳定关系，坚定信心，抓住机遇，有重点地解决阶段性突出矛盾，把工作做深做细，不折不扣把深化机构改革的要求落到实处”。

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