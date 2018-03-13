中国首套房贷利率连升14个月 贷100万元利息多近22万

中国全国房贷利率今年2月继续上扬，首套房贷款平均利率5.46%，连续14个月上升。以目前全国首套房贷平均利率5.46%贷款100万元（人民币，下同，20.76万新元）、30年等额本息还款计算，需偿还的利息在过去一年内多出了21.74万元。

据中国新闻网今天（13日）报道，2月中国全国首套房贷款平均利率5.46%，这相当于基准利率的1.114倍，环比上升0.55%，同比上升22.15%。

融360指出，以现在全国首套房贷平均利率5.46%贷款100万元、30年等额本息还款计算，需偿还的利息约为103.50万元。去年同期所需偿还的利息则约为81.76万元；一年内利息支出多了21.74万元。

中国全国房贷利率的这一波涨势始于2017年初。2017年1月至4月，全国首套房平均房贷利率开始缓慢上升，5月后升幅加大，一直持续到11月升幅才有所放缓。

对于未来房贷利率会否继续上浮，融360分析师认为，今年2月中国全国房贷市场继续保持收紧态势。原本新年伊始，各家银行贷款额度应该比较充裕，但今年各家银行房贷利率却纷纷上浮，贷款额度收紧，甚至暂停放贷。预测未来房贷利率仍有上浮空间。

至于各界关注的房地产税问题，《证券日报》报道指出，全国人大新闻发言人近日在答记者问时称，房地产税目前仍处于草案起草阶段。学界认为，短期内开征房产税的可能性极小。

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