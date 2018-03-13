阿里巴巴支持电竞加入奥运会 提倡与体育实际相关的游戏内容

阿里巴巴愿意帮助电竞游戏成为奥运项目，只要游戏内容不含暴力或血腥。

据彭博社报道，阿里体育CEO张大钟表示，阿里巴巴在推动足球、赛车和其他游戏被官方认可为竞技性体育项目。这家中国最大的电子商务公司经营电竞业务，还担任奥运会赞助商，合作期限至2028年。

此举可能会阻止全球一些大牌游戏进入奥运会，例如阿里巴巴的竞争对手腾讯在中国发行的《英雄联盟》和《绝地求生》。电竞在成为一项庞大业务，吸引观众前往巨大的竞技场，观看选手为奖品和荣耀而战。研究机构Activate预计到2020年，该行业的门票销售、广告、转播权和特许经销等带来的年收入将达到50亿美元。

张大钟接受电话采访时表示，在与奥委会的沟通中，进一步了解了奥委会促进和平的价值观。这就是为什么对于电竞未来的发展，阿里巴巴将更多地关注实际上与体育相关的游戏主题，而不是专注于暴力和杀戮的电竞游戏。

截至3月份的一年内，阿里巴巴将对电竞投资3亿元人民币（6221万新元）， 并于本周举办世界电子竞技运动会(WESG)，届时国际奥委会委员也将出席观摩。这家电子商务巨头与亚洲奥林匹克理事会合作，将电竞加入了2017年阿什哈巴德室内武道运动会和2018年雅加达亚运会。

张大钟表示，游戏制作商需要愿意在比赛期间免费共享其知识产权，并且该款游戏需要拥有大量玩家群体。由于网络游戏快速变化的性质，最好是每年评估包含哪些游戏并调整规则，而不是每四年调整一次。

张大钟表示，阿里巴巴认为其作为第三方电竞组织者，更加符合奥运会推崇的公平公正原则，并补充说，阿里巴巴今年将加大对电竞部门的投资，但未给出具体金额。“如果是游戏制作商，就会被怀疑是为了自己的利益来推广自己的游戏。”



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