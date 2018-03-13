港铁列车再遭神秘人涂鸦

香港地铁列车再遭神秘人涂鸦。一列东铁线列车12日早上由罗湖站开往红磡，被月台职员发现左边车身遭人喷上七彩文字涂鸦，由于正值繁忙时间，港铁安排该列车驶至沙田站落客，然后驶回车厂清洗，据了解，该列车前一晚泊于上水屠房站，不排除有人深晚闯入该处喷漆，警方将案件列刑事毁坏，交由沙田警区刑事调查队跟进。

据香港《苹果日报》报道，港铁发言人回应，12日早上7时15分，一列东铁线列车在罗湖站往红磡方向的月台时，被职员发现车尾左边车身有涂鸦，于是通知车务控制中心，由于车身涂鸦不影响车务运作，为减低对乘客影响，车务控制中心待列车至沙田站后，要求全车乘客落车，转乘下一班列车。列车其后驶往旺角东站备用月台，以便稍后回厂清洁车身。

消息称，自年前有外国艺术家闯入港铁车厂及车站向列车涂鸦后，港铁已加强人手及巡逻密度，除了车厂及车站加强照明外，亦加装了闭路电视及加高外围铁丝网，据了解该列车前一晚泊于上水屠房站的露天停泊处，不排除有人潜入上址喷漆。

港铁列车遭涂鸦早有前科，一对美国情侣于2010至2015年期间三度来港，攀墙潜入九龙湾及柴湾车厂，向列车车身喷漆涂鸦，并拍下过程，至前年7月放上互联网，引起争议，港铁回复称三度报警处理。

免费阅读30天