黑龙江787家旅行社向社会承诺：不欺客宰客

黑龙江日前频发旅游宰客事件，黑龙江省旅游协会旅行社分会代表全省787家旅行社13日向社会承诺，不发布虚假旅游信息和广告，不强迫消费、欺客宰客。

据人民日报报道，3月8日，在全国两会黑龙江代表团开放日上，黑龙江省委书记张庆伟向全省旅行社提出要求，“能不能向社会承诺、向游客承诺不欺诈？”黑龙江省旅游协会旅行社分会代表全省787家旅行社表态：将共同珍惜、维护“畅爽龙江”的品牌形象，牢固树立“游客为本、服务至诚”的行业核心价值观，切实兑现春节前各级旅游部门召开旅行社和导游教育培训警示大会时签定的承诺书，自觉做到“八不”：一、不宣传销售“不合理低价游”产品，不组织“不合理低价游”旅游团；二、不发布虚假旅游信息和广告，不强迫消费、欺客宰客；三、不违反合同约定，不擅自改变行程，不推销合同约定以外的自费项目；四、不降低服务标准，不侵害游客利益；五、不超范围经营；六、不安排游客参观或参与违反我国法律法规和社会公德的项目或活动；七、不租用没有旅游客运资质的车辆；八、不聘用无导游证人员接待游客。

并表示，欢迎广大游客、社会各界、媒体舆论监督，如有违法违规违诺的害群之马，愿接受执法部门从严从重处罚。

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