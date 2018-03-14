港女游台遭情杀 尸身严重腐烂 疑凶曝光

20岁香港女子潘晓颖与香港男友在台湾旅游时遇害，香港警方13日拘捕其男友，男子承认在台湾杀害女友，以行李箱藏尸并弃尸当地，台湾警方昨晚已寻获女子遗体。今天（14日）凌晨5时左右，香港警方将疑凶押解到将军澳警署。

据香港01网站报道，疑凶涉杀人后，取走死者的提款卡，回香港后取钱。警方暂时以盗窃罪名将男子拘捕。在警方警戒下，他和盘托出自己曾在台湾将女友杀害，并供出弃尸地点。

台湾鉴证科人员昨晚赶到弃尸现场搜证；死者遗体于今日凌晨被送到殡仪馆。而遇害女子的父亲，则漏夜赶到殡仪馆认尸。初步消息指，死者遗体已严重腐烂，目测未能辨认身份，稍候要待相关人员作出DNA鉴别以确定遗体身份、以及验尸找出死因。

据悉，疑犯被捕时被警员带到将军澳警署扣留调查。由于案件交由东九重案接手，香港多家传媒接获消息后，到将军澳警署及位于慈云山警署的东九龙总区重案组总部外守候。直至今日凌晨3时左右，一辆警方私家车驶入慈云山警署，数名探员押解一名男疑犯到警署扣查，疑犯身穿一件曼城球衣、外披一件深色风褛。记者围住警车拍摄，疑犯则全程紧闭双目。据悉，该名疑犯就是涉及台湾凶杀案的19岁姓陈男子，探员则于较早前押解疑犯，返回其住所搜查，并于其寓所内带走多袋证物，包括一个背囊。

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