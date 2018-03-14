北大整体搬迁到雄安新区？ 校长回应

针对“北京大学整体搬迁到雄安新区”的传言，全国人大代表、北京大学校长林建华在北京团开放日活动上表示，结合首都“四个中心”城市战略定位，北京大学在培养人才、学术研究、服务社会、传承弘扬文化、国际合作交流等方面都可以发挥更大作用。

《北京日报》报道，林建华说，北大要扎根北京，要把北京的事情做好，这个定位是明确的。但在京津冀协同发展国家战略深入推进实施过程中，支持雄安新区建设也是他们责无旁贷的政治任务。

目前北京大学与雄安新区已经开展了合作对接，初步考虑是北京大学发挥医疗资源优势，在雄安新区建立学科齐全，集科学研究、人才培养、医疗服务于一体的一流医学中心，为雄安新区未来发展营造良好环境。

另外，林建华还建议，利用慕课（MOOC）技术促进京津冀教育协同发展。

林建华说，慕课是英语“大规模开放在线课程”的缩写，这项技术2012年诞生后迅速席卷全球。2013年4月，中国东西部高校课程共享联盟在国家教育部的指导下成立，北京大学任理事长单位，复旦大学、南京大学、吉林大学、山东大学、中山大学、四川大学、兰州大学、重庆大学为副理事长单位，由智慧树网负责运营服务，起初的受益地区主要是西部教育薄弱地区。联盟的愿景是，共建共享更多优质课程，提升教学质量，推动教育公平。

林建华表示，慕课技术诞生的初衷是推动知识和教育资源共享，有媒体曾预言它将会打破国界、颠覆学校。相信知识和教育自有其永恒价值，但慕课技术在推动共享方面确实发挥了巨大作用。五年来，有2000所学校、超过一千万学生参与在线学习并获得学分。

林建华说，东西部高校课程共享联盟面向全国的大学生开放。京津冀地区高校资源丰富，成为提供优质共享课程资源的主要来源之一，与此同时，也欢迎京津冀地区内的高校学生加入联盟找到自己所需要的课程。特别是学生还可以通过慕课技术和充分的预习准备，实现对课堂内外时间的重新调整，将学习的决定权从教师转移给学生，充分利用课堂内的宝贵时间，更专注于主动的基于项目的学习，师生共同研究解决本地化或全球化的挑战以及其他现实世界面临的问题。

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