中国海外地产投资逾2500亿 近半买欧洲物业资产

根据高力国际掌握的数据，2017年，中国在海外的房地产投资依然录得395亿美元（约2502亿元人民币），创历史新高，较2016年增长8%。中国在亚洲的房地产投资同比攀升34%，至125亿美元（约792亿元人民币），主要集中于中国香港、日本和新加坡。

《证券日报》报道，有业内人士认为，由于中国政府实施严格的资本管控，预计接下来，中国投资者对于海外有些国家和地区的地产投资或有萎缩。事实上，万达等企业也正在着手处理一些海外地产资产。

高力国际预测，2018年中国对亚洲其他国家房地产市场的投资金额将下降10%，至112亿美元（708.4亿元人民币）。但展望2019年-2020年，高力国际认为由于“一带一路”沿线国家对资产的需求开始发力，中国对亚洲其他房地产市场的投资总额将保持增长。

值得注意的是，与2016年相比，2017年中国海外房地产投资的构成发生了很大的变化。

据高力国际统计，2017年，中国对美国物业资产的投资额同比下降64%，为59亿美元（约373.4亿元人民币）。而中国对亚洲物业资产的投资额同比上升34%，达125亿美元（约792亿元人民币）。

莱坊中国区国际投资部副董事程怿表示，调查结果显示，美国、澳大利亚、英国和中国香港毫无意外占据了主要份额。投资大幅下滑情况不止出现在美国，澳大利亚同比下滑60%、韩国锐减91%、加拿大较2016年投资下滑84%。

更重要的是，高力国际表示，中国对欧洲物业资产的投资飙升336%至187亿美元（约1184亿元人民币），其中包括中投（CIC）144亿美元（约911亿元人民币）收购黑石的Logicor物流业务，若剔除该交易，则中国对欧洲的房地产投资保持平稳。高力国际认为，这些变化侧面反映了中国经济的增长势头和人民币的强劲表现。

程怿认为，在英国投资的强劲增长之下，欧洲其他地区的投资增长并不令人意外。过往以来，英国（伦敦）通常是欧洲以外国际投资者的投资首选地。2017年英国房地产交易总额以102亿美元跃升至第二位，较2016年同比大涨574%。

此外，高力国际研究发现，2017年中国在亚洲的房地产投资主要集中在比较安全的“门户”市场，其中排名前三的分别为中国香港（69亿美元、436.4亿元人民币）、日本（23亿美元、145.5亿元人民币）和新加坡（21亿美元、133亿元人民币），占总投资额的90%以上。

而中国香港所吸引的中国内地房地产投资资金就占到总投资额的55%，部分原因在于对未开发土地的投资较大。鉴于中国政府近期收紧国有企业对“一带一路”倡议相关投资之外的海外投资，因而高力国际认为“一带一路”投资有望得到提升。

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