港立会补选 黄之锋：民主派应汲取教训

香港民主派代表姚松炎在立法会九龙西补选中，不敌民建联郑泳舜，打破过往地区补选皆由民主派胜出的局面。外界事后把矛头指向姚松炎的军师朱凯廸。香港众志秘书长黄之锋认为，网上部分批评与朱凯廸没有直接关系，民主派应汲取此次教训。众志常委周庭则称，要思考如何利用选战及议会推进民主运动。

据香港明报网报道，黄之锋今天（14日）早上在商台节目表示，不可否认选举策略有很多“朱凯廸元素”，但网上批评街站数目、义工人手、海报数量等，“似乎这些与朱凯廸本人无什么直接关系，选举方向（朱凯廸）有建议，但应该未去到这么细节操作位”。

他还说，九龙西及新界东将再有补选，民主派如何从此次经验汲取教训非常重要。

周庭引述分析称，此次选举民主派不止一个区票数减少，“好多分析指整个民主派拿到的整体票少了”，她认为未来不单要以此次经验检讨以后方向，也要思考如何利用选战及议会推进民主运动，“这才是我们最应该去想的目标”。

另外，黄之锋表示，香港众志过去竞选时较着力打“网络战”，但此次港岛区补选是单议席单票制，因此加强传统拉票工作，例如为港岛区民主派代表区诺轩助选街站，会以“政府踢走罗冠聪出立法会”代替网络常用的“DQ”字眼，并因应基层及中产组群，设计不同邮递宣传单张。

周庭则强调，网络及传统两种宣传方式同样重要。

朱凯廸昨日回应称，“民主派失利，整个民主派、包括我本人，都一定要负责任，并向我们的支持者道歉”。他认为，补选投票率低，原因是民主派设定的政治议题未能成为选举的主调，加上未能在缺乏桩脚的地区有效宣传，令市民无法对姚松炎有深刻认识。

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