惠台31条远见民调：年轻人认为大陆最友善 六成愿去发展

台湾远见杂志针对“大陆31项惠台措施”进行民意调查，结果发现，台湾政府正面临三大警讯、一大隐忧。调查发现，有71.5％民众担心人才外流，68.5％对政府应变能力没信心，更有61.6％年轻人在惠台措施后会增加到大陆发展意愿；而18至29岁年轻人在10年前认为中国大陆对台最不友善，如今180度大转变反认为大陆最友善。

台湾联合报报道，对于中国大陆政府对台湾人民的友善程度如何，认为友善的仅30.3％，不友善42.1％。不过值得注意的是，所谓18至29岁的“天然独”世代，10年前调查显示认为大陆对台不友善的比例，高达50.8％，是所有年龄层中最高的，但10年后的今天，下降至39.8％，成为所有年龄层中最低的。友善占比也从35.5％增加至40.8％，也是所有年龄层中最高的族群，更有近六成（59.6％）愿意到大陆发展，显示年轻世代对大陆看法已大不同。

远见杂志表示，惠台31条凸显出台湾的最大隐忧“人才流失”，即便是认为大陆对台友善的民众，也都一致认为惠台31将造成台湾人才流失，有高达71.5％民众同意，不同意的仅24.8％，泛蓝同意比例为73.6％，泛绿民众也不低，达67.5％。

远见杂志分析，这次调查出现三大警讯：

第一、民众对政府面对31项惠台措施的应变能力信心不足，高达68.5％的受访者表示没有信心，有信心的仅24.5％。而且不仅泛蓝没有信心（89.5％），泛绿也没信心，他们不相信民进党政府对惠台措施的因应能力，48.1％没有信心，高过有信心的46.3％。

第二、过去被认为最支持民进党的年轻族群（18至29岁），此次调查，不仅认为大陆对台友善的占比，在所有年龄层中第一（40.8％）、也是到大陆发展意愿最高的族群，达近六成（59.6％）。在惠台措施后，更有61.6％会增加到大陆发展的意愿，显示长期以来最支持民进党的年轻人已产生变化。

第三、再以居住地区分析，产业重镇--桃竹苗地区，不仅愿意到大陆发展占比超过半数（50.3％）。另外，认同大陆对台友善（40.4％）、以及认为惠台措施对台湾有好的影响（40.6％），比例均为全台各区域之冠。由于桃竹苗是全台科学园区与工业区密度最高的县市，当地人不管经商或就业，经常往返两岸，他们与年轻人一样，务实看待惠台措施。

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