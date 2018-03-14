中国1至2月工业增加值同比增7.2% 投资增7.9%

中国国家统计局周三公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长7.2%，远高于路透调查预估中值的6.1%；社会消费品零售总额同比增9.7%，略低于路透调查预估中值9.8%。

1-2月固定资产投资同比增长7.9%，路透调查预估中值为7%。

国家统计局数据还显示，1-2月民间固定资产投资同比增长8.1%。

路透中文网报道，光大证券首席经济学家徐高评论称，数据整体看还是不错的，尤其是工业增加值超预期。1-2月经济整体平稳，一是来自外需强劲，美欧发达经济体还是处于复苏的路径上，另外一个国内信贷投放较多对实体经济的推动力在显现。地产投资是个亮点，1-2月的房地产投资增速比去年末有明显的加快，说明地产在调控政策下还是保持了一定的韧性。往后看，经济增长的大方向还是逐步趋缓的，因为经济还是相对平稳的，所以接下来国内政策在控制风险防风险方面的处理比较多，尤其对地方政府非正规融资的清查等，基建投资增速也应该不会太强；再往后看，国际方面美欧经济还在复苏之中，实际情况还有待观察，而中美贸易摩擦会使外需对中国的拉动力有一定影响，今年的经济增长应该在整体平稳中可能会小幅减缓，比去年略低一些，1-2月来看还是不错的，所以一季度的GDP应该至少与去年四季度是持平的。

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