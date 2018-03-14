王志民：不容挑战宪法秩序 否则“地动山摇”

中国全国两会正在北京举行，香港代表团昨日（13日）审议全国人大常委会工作报告。中联办主任王志民发言时强调， 必须尊崇和维护全国人大及其常委会宪制地位和权力，并指《宪法》和《基本法》确立的秩序不容挑战和破坏，否则“地动山摇”。

据香港明报网报道，王志民指出，“一国”之下，全国人大及其常委会拥有的宪制地位和权力，在香港必须得到尊崇和维护，“香港特别行政区是全国人大依照宪法设立的，香港基本法也是全国人大制定的”，形容这是香港特区的“根”和“源”，也是“出生纸”。

他强调，全国人大及其常委会拥有《基本法》解释权、修改权、政制发展决定权、对立法会制定的法律备案审查等。

王志民批评部分人贬低、歪曲人大常委会释法和决定的效力，存在排斥和抗拒心理，如要求撤回“8.31决定”及质疑高铁“一地两检”合作安排是否合法等，“这种挑战、质疑显然是荒谬无理的，对于香港是祸不是福”。

他表示，《宪法》和《基本法》确立的特区宪制基础和宪制秩序，不容挑战和破坏，否则“地动山摇”、乱象不断，“大家跟着一起‘埋单’”。

王志民也提及《国歌法》，指香港近年发生一些不尊重国歌的事件，“国歌法在香港的实施，为特别行政区有效防止并及时处理这类事件提供了法律基础”。

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