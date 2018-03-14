法学法律界：坚决拥护完全赞成宪法修正案

中国法学会和相关法学研究会，北京大学、清华大学、中国人民大学法学院和中国政法大学、中华全国律师协会主要负责人和专家学者表示，坚决拥护、完全赞成十三届全国人大一次会议表决通过的《中华人民共和国宪法修正案》，

《检察日报》报道，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨13日在北京主持召开法学法律界学习宣传贯彻宪法座谈会。中国法学会党组书记、常务副会长陈冀平，中国法学会副会长、学术委员会主任张文显，中国法学会法理学研究会会长徐显明，中国政法大学校长黄进，北京大学法学院院长张守文，清华大学法学院院长申卫星，中国人民大学法学院院长王轶，中国法学会宪法学研究会会长韩大元，中国法学会行政法学研究会会长马怀德，中国刑事诉讼法学研究会会长卞建林，中华全国律师协会会长王俊峰参加座谈会并发言。

与会专家学者一致认为，这次宪法修改是时代大势所趋、事业发展所需、党心民心所向，对于党和国家兴旺发达、长治久安具有重大意义。大家一致表示，要认真学习领会宪法修正案，大力宣传贯彻实施宪法，为推进全面依法治国，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

专家学者一致表示，将习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，是本次宪法修改的重大成果。宪法从社会主义制度的本质属性角度对坚持和加强中国共产党的全面领导进行规定，有利于在全体人民中强化党的领导意识，有效把党的领导落实到国家工作全过程和各方面，确保党和国家事业始终沿着正确方向前进。

与会专家学者赞成对国家主席任期规定的修改，认为有利于维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，有利于加强和完善国家领导体制。

对于国家监察制度入宪，专家学者表示，这有利于构建集中统一、权威高效的国家监察体系，为反腐败斗争提供法治保障。

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