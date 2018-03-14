罗援：大国成长不能光长骨骼不长肌肉

中国军费问题是两会期间外国媒体最关注的热点之一，中国日前公布，2018年国防支出将增长8.1%。针对外媒质疑，中国军事学者罗援说，一个大国的成长，骨骼和肌肉要同时增长，不能光长骨骼不长肌肉。军费问题同国防需求和能力密切相关，综合国力提升了，国防费也要和大国地位相匹配。

据中国军网报道，罗援说，“中国军队是一支和平的力量，中国军费增加的每一分钱，都是为了维护世界和平，为了维护地区稳定，为了维护自身的国家安全。所以，国际上不应该为此感到纠结，而应该为世界和平力量的增长点赞！”

罗援认为，现在对于中国的军事，国外总有不少的人担忧，其实就是怕中国的军力发展起来了，会对世界构成威胁。这完全还是一种冷战思维，或者还是一种‘零和游戏’的表现。他们对中国的文化和国家发展意图，没有清醒的认识，甚至是戴着有色眼镜。

罗援说，“关于中国军费的问题，现在已经不是一个专业技术分析的事情，某些程度已经变成一个政治陷阱，为的就是给中国戴上一个‘军事威胁论’的帽子。其实，我们的人大新闻发言人已经对此做出了解释，一个是为了弥补以前我们的经费投入不足，做一个补偿性的追加，另外就是要提高我们军人的福利待遇，改善我们军队的装备和一些设施。我觉得，这已经是很清晰、很透明的解释了。但仍然有些人纠缠不休。那好吧，作为军事学者，我还可以做一个更专业的解释。一个大国的成长，骨骼和肌肉要同时增长，不能光长骨骼不长肌肉！我觉得军费的问题，同我们的国防需求和国防能力密切相关。我们国家的综合国力提升了，GDP已经上升为世界第二，我们的国防费也要和我们的大国的地位、和我们承担的任务相匹配。”

罗援进一步指出，中国现在正面临的“两个上升”和“两个下降”的威胁，使得军费增长完全正常且非常必要。“两个上升”是指有些国家把中国由“潜在威胁”提升为“现实威胁”，由“次要威胁”提升为“主要威胁”；“两个下降”，是指有些国家降低了核战争的门槛，降低了高技术常规战争的门槛。

罗援说，“面对这‘两升两降’，我们难道能够笑脸相迎吗？难道能够采取‘鸵鸟政策’吗？美国2018财年的军费已经达到7000亿美元，我们才1700多亿美元，只占美国军费的25%，怎么能说是中国构成威胁？现在一些国家几乎天天处于战争状态，而中国没有对外动武，何来威胁之有？世界上有很多难民，有哪个是中国给打出来的？联合国五大常任理事国中，是谁派出的维和部队人数最多？所有的事实都证明，中国是一支和平的力量，中国的军费越多，维护世界和平和地区稳定的力量就越大。国际上不应该为此感到纠结，而应该为世界和平力量的增长点赞！”

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