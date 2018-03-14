基层拱周美青选台北市长？丁守中：提高国民党胜算

国民党台北市长参选人人选未定，目前有多人表态争取提名，今天（14日）起领表登记。外传基层有意拱前总统马英九的夫人周美青参选台北市长，周并未排斥。对此，有意参选台北市长的前立委丁守中今天受访表示，他觉得有更多更好的人参选，对国民党选出胜算最强的人有利，这样胜选机率更高，“这是好事”。

据台湾《自由时报》报道，周美青未排斥披上蓝营战袍参选北市长，丁守中表示，有机会与第一夫人同台竞争的机会，这也是我们的光荣。

外传马英九因为三中案可能要被起诉，周美青要帮忙讨公道？丁守中说，他觉得没有，大家出来都是基于对台北市的使命感，希望可以带动台北城市更快速的繁荣与发展，应该与其他的因素没有关系。

台北市议员王鸿薇则说，“我个人判断应该是趋近于零”，因为国民党内有意参选北市长者今天到周五就要领表登记，认为周美青不会出现在领表与登记的场合，此项传闻只是新闻讨论热度高。

至于外传时代力量立委林昶佐可能参选北市长，丁守中表示，这表示大家都觉得柯文哲做太差了，连小党都愿意出来挑战。

另据中时电子报报道，绿委姚文智对此传闻表示，这样的讨论已经走火入魔，“大家认识周美青这么久，有听到她对台北市政有半句话，任何想法吗？”姚文智说，他对周美青表达尊重，但认为提出这样看法的人是对民主不尊重。

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