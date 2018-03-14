上海将牵头成立长三角联合基金

据解放日报报道，上海将牵头成立长三角联合股权投资基金，专注投资于长三角股权市场和新三板市场。

上海市政府近日发布《关于推进本市区域性股权市场规范健康发展的若干意见》。该文件将上海市区域性股权市场的功能定位为：着力将本市区域性股权市场建设成为服务本市中小微企业的私募股权市场，建设成为地方政府扶持中小微企业政策措施的综合运用平台，建设成为本市多层次资本市场的重要组成部分。并提出支持上海区域性股权市场借助上海“五个中心”和自贸试验区建设等相关政策措施，积极与境内外多层次资本市场对接，在有关政策框架内，争取相关创新业务先行先试。

据介绍，作为上海区域股权市场运营机构，设立于2011年12月的上海股权托管交易中心未来除了发挥行业带头人作用、举办专业论坛、召开全球投资者大会之外，还会成立两只直投基金：一是支持设立科创中心子基金，引入上海市科创中心母基金资金，专注投资于上海股交中心市场；二是牵头成立长三角联合股权投资基金，专注投资于长三角股权市场和新三板市场。

同时，上股交还将在支持上海服务、上海制造的基础上，研究、完善科创板挂牌规则，将符合条件的上海商贸、上海文化的优质企业纳入服务范畴。



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