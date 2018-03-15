中国网民哀别霍金 昨点击其逝世消息次数至少5亿次

中国网民昨天（14日）点击浏览当代大物理学家斯蒂芬·霍金逝世消息的次数至少5亿次。虽然霍金生前因病瘫痪，但他通过微博户口向中国追随者发送真诚的信息，广受中国网民仰慕。其粉丝也为他们心中的巨星殒落而哀悼，纷纷发文，向他们口中的“霍金大大”致敬。

据《星岛日报》今天（15日）报道，这位“宇宙之王”生前三度来到中国，与中国的朋友们“谈星侃月”。他在1985年首次到中国，访问了中国科技大学和北京师范大学，在合肥的中科大，发表两个演讲，谈及“黑洞形成的理论”和“时间为什么总是向前”。

霍金后来在微博上说：“我的首次中国之旅是在1985年，我那时候坐火车游历了你们雄伟的国度。这些旅行使我对博大精深的中国历史和文化略有了接触。”当年，他还在同行人士帮助下登上八达岭长城北八楼。

2002年，霍金应著名数学家丘成桐邀请再度访问中国，分别在杭州、北京出席学术会议和国际数学家大会开幕礼。霍金当时获高规格调的接待，到中南海与时任国家主席江泽民见面。江泽民高度赞扬霍金在科学上的巨大贡献。

霍金则说中国巨大进步让他留下深刻印象，并称50年后，中国或成为领导世界科学的国家。

2006年，他再度访问中国，先后在香港科技大学及北京人民大会堂发表演讲，并参观了天坛和颐和园。

霍金的微博账号。（微博截图）

2016年，霍金注册新浪微博帐号，至今已有近500万粉丝关注。霍金英国式的幽默不仅让晦涩难懂的物理学变得有趣，也让中国网民感受到了难得的亲近。

霍金的学生浙江工业大学教授吴忠超回忆称，吃饭时，霍金要很努力才能举起头来。在失声之前，他只能用非常微弱的变形的语言交谈，这种语言只有在陪他工作、生活几个月后才能通晓。

吴忠超说：“人们不得不对人类中居然有以这般坚强意志追求终极真理的灵魂，从内心产生深深的敬意。”

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