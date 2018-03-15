武汉大学赏樱实行预约限流 人脸识别技术验证游客身份

武汉大学昨天（14日）通报称，今年樱花盛放期间继续实施“实名限额、免费预约、双重核验”政策。其中，工作日预约限额1.5万人，周末预约限额3万人。

中新社引述武汉大学党政办公室主任徐东兴介绍，3月20日至4月2日樱花盛放期间，校园局部区域实行封闭管理。个人身份证（军官证、港澳台居民通行证、护照）是游客预约后接受核验入校参观的唯一凭证。

据报道，从本周六（17日）晚上8时起，游客可通过武汉大学官网或官方微信登录预约系统，填写姓名、身份证（军官证、港澳台居民通行证、护照）号、手机号等个人真实信息，预约三日后的参观行程。

预约成功后，游客只允许从武汉大学正门、附中门、西门、茶港门、文澜门或东门等六个校门，凭证件经首次核验后进校；校园中心区域（包括鲲鹏广场、校史馆、樱花大道、人文馆、行政大楼周围、“九一二”操场等）实行封闭管理，游客须凭证接受二次核验后方能进入。

另一方面，新科技的应用帮助武汉大学进一步优化管理和服务。徐东兴表示，今年该校在游客通行的六个校门和校园中心区域入口，设置了九台带有人脸识别技术的自动闸机。游客仅需带上证件并接受闸机“刷脸”验证，便可快速入校。

武汉大学现有50万名校友遍布世界各地，今年该校启用了“校友信息系统”。校友在该系统注册确认后，可凭身份证经校友专门通道核验进校。

武汉大学樱花在海内外久负盛名。每年3月樱花盛开之际，大量游客集中涌入，在给校园带来高人气的同时，也带来管理、环境卫生等方面的困扰。

徐东兴表示：“在校园总体容量和承载力有限的前提下，我们希望通过以上管理方式的优化，既保持校园对社会公众的有限、有序开放，又维护好校园作为教学科研场所应有的平静和从容。”

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