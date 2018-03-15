疑遭恐怖情人在台扭断颈 港女颈椎骨草丛寻回

一名20岁港女偕19岁男友赴台欢度情人节惨遭杀害，台湾当局经剖尸证实，女死者遭人监生扭断颈骨死亡，昨天（14日）重返弃尸草丛检回一节颈椎骨。至于在港落网的涉案男友，暂被控盗窃罪今天（15日）提堂；因他涉及台湾谋杀案，控方将要求法官把他还柙，令警方与时间竞赛，盼能掌握其在港策划俺们件的证据，才有机会将这宗离奇命案交由香港审理。

据《星岛日报》今天报道，哄动港台两地的港情侣恐怖情杀案，动机仍扑朔迷离。

20岁遇害港女潘晓颖，洋名Amber，与在港落网19岁疑凶男友陈某佳，为情侣关系。陈某佳因涉及盗用女友银行卡提款消费5000元（834.66港元，下同，新元）及在港提取2万多元，警方昨以盗窃及处理赃物罪，今天解上观塘裁判法院提堂。

据了解，基于港台两地没有引渡条例，警方暂控疑凶两项较轻罪名，于庭上会向法官陈述疑犯在台湾涉及的谋杀案情，并会要求不批准疑凶保释，以便警方有时间追寻疑凶在港策划谋杀案的有力证据，才有机会在香港审理。

基于情况复杂，港台并无司法互助安排，或是移交逃犯协议，港警昨午与律政司开会研究下一步对策，保安局也跟进事件。

保安局发言人表示，警方正积极调查这宗案件，保安局现正致力研究如何在现有法律框架下处理这案件。

据报道，前天（13日）晚上，台警根据香港警方资料，到淡水区竹围弃尸荒野追查，一度无发现，有警员大叫女死者名字三声，果然寻获尸体。

据了解，凶嫌仅用树枝，草率把死者尸体掩埋，行李箱则丢于另一地方，女死者遗体被发现时已腐烂大半，且明显见骨。

法医昨天解剖相信她遭人扭断颈致死。由于有部分骨骼失去，台湾警方重返弃尸处，在草丛中找到女死者第一节颈椎骨。

现场人烟罕至多野狗出没，死者遗体骨骸部分遗失，恐怕是被动物叼走。台警指会尽力找回潘女全尸，并进行DNA核实身分，好发还给家属办理后事。女死者父母协助认尸后，在台湾友人陪同乘警车离去，晚上返回香港。

检察官也曾赴旅店搜正，带走两人用过的枕头。

据案情透露，上月13日，女死者与陈姓男友先抵台湾高雄庆祝情人节，其后返回台北。

至17日上午，女死者疑与男友情变争执，在旅社房间遇害，男友将尸体放在粉红色行李箱，然后拖离旅社，乘搭捷运从中山站直往竹围荒山弃尸。

男友当天返港，向女死者父亲表示与潘女吵架，各自离开。不过，由于女死者在遇害前曾通过手机群组，通知家人会在17日当天回港，因而让女死者父亲起疑，先后向港、台警方举报而揭发惨案。

有台媒引述法医研判，潘晓颖疑遭扭断颈致死，连干练探员也大为吃惊，认为十分罕见。

香港首席法医马宣立解释，因受害人在清醒情况下受袭会不断挣扎，一般人若无经过特别训练，要扭断别人颈椎，是“极不简单”的。除非受害人矮小，与凶手身形差距悬殊，或是受害人被迷晕，凶手施上某力度才有机会成功。

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