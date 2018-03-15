李彦宏：再有三五年路上会出现完全替代司机的自动驾驶汽车

全国政协委员、百度公司董事长兼CEO李彦宏3月15日上午在“委员通道”接受采访时，再次谈到了人工智能与自动驾驶发展对社会生活带来的影响。

据澎湃新闻报道，李彦宏认为，伴随着自动驾驶技术飞速发展，再有三五年就会出现在开放道路上完全取代司机的无人驾驶汽车。

李彦宏说：“汽车工业有将近100年的历史，从来没有碰到今天人工智能、无人驾驶带来的这种挑战，这也就是为什么前两天李书福（吉利集团董事长）会说，未来全球只有两三家汽车厂商会生存下来。但是我觉得他说这个话没有考虑到开放平台的存在。”

李彦宏指出，包括百度在内的越来越多的技术公司选择平台开放，向社会共享人工智能技术，未来最先进的技术可以被几乎每一个车厂立即获得，车厂不仅能生存下去，还能给消费者提供更多的选择。

李彦宏还表示，人工智能是堪比工业革命的大革命。

“从去年开始，人们看到智能音箱开始进入人们的生活，过去音箱只是一个小家电，现在却可以给你对话，马上还会出现带屏的智能音箱。”李彦宏说道，“我们无法想象的（产品），今后会越来越多，未来20年到50年中国经济增长的重要推动力之一就是人工智能，我们非常期待在其中扮演一个推动力量。”

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