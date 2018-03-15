太阳花二审判无罪 国民党立委怒批：警察干脆不要执法

台湾318太阳花学运占领立法院议场，前天二审仍维持无罪判决，台湾国民党立委曾铭宗昨日痛批，未来若还有太阳花学运，警察干脆不要执法，并称“这样台湾会永无宁日”。立委王定宇则认为不用担心陈抗会变多，并指立院对民众陈情本就较包容。

参与太阳花学运的时力立委黄国昌、学运领袖林飞帆、陈为廷等22人，早先被以煽惑他人犯罪等罪嫌起诉，一审采认“公民不服从”概念，全判无罪，前高院二审仍维持无罪判决。时任中正一分局局长、现任台北市警察局副局长方仰宁13日曾表示，对判决表示尊重，但从警察职责的角度来说，仍认为群众是以“非正常方式”进入立院，未来警方仍会依法执法。

据《自由时报》报道，曾铭宗昨日痛批，依照这样的判决，未来若还有太阳花学运，警察干脆不要执法，直接欢迎，并称“台湾会永无宁日”。曾还质疑，若反年改人士冲进立法院，算不算言论自由？警方又如何执行？难怪会有8成民意不满司法改革。

立委李彦秀也表示，不能因为观感跟没有人受伤，就判无罪，不然等于法院鼓励人民走上街头。她也指出，对于人民的陈抗若没有一致标准，将会产生乱象，并点名蔡英文政府要负责。

持正面看法的王定宇则表示，不用担心陈抗会变多，且立法院是民意机构，对于民众陈情本来就要比较包容，并意有所指的提到，陈情的议题还是要有民意支持比较重要。

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