中消协：逾三分之一受访者消费权益曾受损

今天（15日）是国际消费者权益日。中国消费者协会（中消协）当天发布的“品质消费与消费者认知年主题调查报告”显示，超过三分之一受访者曾遭遇消费权益受损问题。

中新社引述该调查结果显示，有37%的受访者遇到过消费权益受损的情况，商品类和服务类都有所涉及。

在遇到消费权益受损问题中，商品类遇到最多的三项是分别是家电产品、手机平板等智能设备产品和保健类产品。服务类遇到最多的三项则分别是通讯通信服务、预付式消费和金融服务类。

调查结果显示，在受访者遇到的消费纠纷类型中，21.9%的受访者遇到质量问题。此外，“虚假宣传问题”“售后服务问题”“价格问题”占比相对较高，分别约占12.8%、12.6%和11.8%。

针对消费者可以接受的维权结果等待的时限问题，调查结果显示，近五成的消费者表示，可接受时限为三至五个工作日。消费者对投诉后解决问题总体还是抱有很大期望。

据报道，中消协于近日组织开展了“品质消费与消费者认知”问卷调查活动，采取在线分层抽样调查方式，覆盖中国31个省市区。

调查结果显示，质量和安全成为消费者对品质消费的重要需求。有51.7%的受访者认为品质消费最重要的是“质量”，其次有45.5%的受访者认为品质消费最重要的是“安全”。

此外，选择“健康”“价格合理”和“诚信”的比例也相对较高，分别为31.3%、28.0%和26.9%。

调查结果同时显示，供应安全可靠、价格合理、监管有效，成为消费者对实现品质消费的重要期待。

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