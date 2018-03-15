印度陆军参谋长：中印今年恢复举行“手拉手”联合演练

《环球时报》今天（15日）引述《印度时报》前天（13日）报道，指印度陆军参谋长拉瓦特当天表示，印中两国年度“手拉手”联合演练今年将恢复举行。他称，洞朗对峙后停滞的印中军事外交已经重启，两国边境会晤机制也已经开始。

据报道，拉瓦特也指出，接下来，中印将进行一系列高层访问；印度总理莫迪将在6月访华，参加在青岛举行的上海合作组织首脑峰会。

拉瓦特曾多次发表对华强硬言论，包括印度将面临“2.5线战争”等。不过，他前天承认，因洞朗对峙事件转低的印中两国关系目前正在改善，两军的友好关系也在回暖。

拉瓦特称：“手拉手演练每年都举行。只有去年没有，演练被取消了，但今年演练回归。”

据报道，“手拉手”联合演练已成为中印两国关系的“晴雨表”。《印度时报》称，印度国防部长西塔拉曼下月将访问中国，讨论演练事宜。

中印陆军“手拉手”联合演练始于2007年，首次演练在中国昆明举行；2008年的第二次演练在印度卡纳塔克邦的贝尔高姆进行。

第三次联合演练2013年在成都举行，但规模只有几百人。考虑到中国和印度都是拥有百万兵力的大国，“手拉手”联合演练的小规模被认为更具象征意义。

自去年“洞朗对峙”后冻结的中印两国高层互访日渐频繁。《印度时报》称，去年12月，中国外交部长王毅访问印度，参加印俄中三国外长会，并与印度外交部长斯瓦拉杰举行了双边会谈。上个月，印度外交秘书顾凯杰访问北京，也与王毅举行了会谈。

3月18日至21日，中共中联部部长宋涛将访问印度，与印度各党派领导人举行会谈。下月，印度外长斯瓦拉杰将访问中国，参加上合组织外长会，为莫迪6月访华打前站。

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