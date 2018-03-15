妇联会10年捐蓝营6亿台币

台湾妇联会近10年捐款流向曝光！据妇联会2007年至2016年捐款明细，近20亿元捐款中，捐助国民党相关基金会，以及立委、议员等共达6亿元台币（2691万新币，下同）；其中前总统马英九创办的“新台湾人文教基金会”收3笔共1100万元捐款，国民党前主席连战的两岸和平发展基金会也曾获赠500万元。马、连均称接受捐款合法。民进党立委批，妇联会根本是国民党的提款机。

据台湾《苹果日报》报道，捐款明细显示，妇联会2011年捐助新台湾人文教基金会“赞助办理灾区课辅、家庭扶助计划经费部份款”900万元；2015年再捐200万元赞助业务营运费用。国民党直接、间接捐助成立的中正文教基金会、关怀长青文教基金会和民生建设基金会等，都在受捐助之列，其中国民党智库共获得4015万元捐款。

赞助蓝委选举费

此外，妇联会从2007年起，就赞助部分立委选举经费，2016年立委选举前，捐款给要选立委的林郁方、丁守中、费鸿泰、蒋万安和李庆华各20万元。妇联会下属4大基金会中的听障文教基金会，也获1亿余元捐款，妇联会还支持振兴医院扩建工程，支付5亿2000万元。清单也显示，与辜家有关的基金会也获捐赠。其中辜公亮文教基金会获捐8600万元。

称用在公益活动

对于接受捐款，新台湾人文教基金会表示，捐款都用在举办公益活动，财务也经专业会计师签证，公开透明。连战办公室主任丁远超说，妇联会捐助合法。国民党智库执行长高永光说，不清楚妇联会捐助资料正确与否，仍须了解。国民党则强调所有捐款均依《政治献金法》相关规定。

对于部分捐款流向蓝营和辜家，妇联会主委雷倩昨说，她去年10月才进入常委会，不宜评论过去决策。对于捐款纪录曝光，雷倩说，党产会的要求不能置之不理。党产会发言人施锦芳说，妇联会近10年捐款与政治献金纪录，有一部分捐助特定团体，其中包括正在调查是否为国民党附随组织，将根据这些资料持续调查。内政部说，内政部要求政治团体提供的是年度收支报表，对于团体捐助给谁，是妇联会依党产条例进行要求。

酸“根本提款机”

王定宇说，妇联会不只是国民党的附随组织，根本是国民党的提款机，妇联会的存在不是为了国家、人民，而是为了国民党的达官贵人；目前的帐册只是冰山一角请党产会继续追查。

妇联会捐款政治人物基金会惹议，中山大学政治所教授廖达琪说，妇联会捐款合法，马、连等成立基金会也合法，除非基金来源不够清楚、透明，或涉违反基金会目的与捐款法令，否则很难立法禁止。

免费阅读30天