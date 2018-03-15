港媒：涉“翻白眼”风波两女记者传被吊销采访证

“两会”部长通道前天（13日）上午的联合采访活动上，中国第一财经女记者梁相宜，疑不满获准向国资委主任肖亚庆提问的美国“全美电视台”女记者张慧君过于囉唆和炫耀职务，在电视直播中对张慧君上下打量，又翻白眼拧头两度表示不满。相关镜头截图上传网络后，两女迅速爆红。网上则出现一份疑似两会新闻中心的通知，称两名女记者都被吊销两会采访证。

据《星岛日报》今天（15日）报道，两会的重大议题恐怕都没有一名女记者的“翻白眼”来得惹火。因对同行冗长、做作的提问心生不满，第一财经媒体集团女记者梁相宜直接皱眉头、斜视、翻白眼，过程被央视直播，让她秒成“网红”。梁的微博粉丝猛增近十几万人，纷纷留言表示支持，称“替全国电视观众翻了一个漂亮的白眼”。

前天上午，国资委主任肖亚庆在部长通道接受媒体访问时，一名穿大红外套的女记者发问将近一分钟，语调抑扬顿挫，情感充沛如同朗诵表演。通常记者自报家门并不会说出自己的职位，但该女记者介绍自己竟是 “全美电视台执行台长张慧君”。

镜头下，张慧君右前方穿蓝色外套的梁相宜表情不断，不满和鄙视的眼神溢于言表。

据知，事发一小时后，梁相宜立刻被领导“谈话”，被批评有损“会风会纪”“公司形象”。此外，也传出梁相宜随即被当局取消这次两会的采访资格，成为第一个“因表情包”被罚的记者。

另一方面，微博名为“两会气质姐”的张慧君昨天（14日）回应时，表示颇感无辜，称自己因为“要把我的问题从构思、表达、语言上符合国家一级主持人的标准”。

不过，她无法解释自己为何把一句话的问题“对海外资产推出哪些监管机制？”扩展至长达200字。

据报道，张慧君所属的“全美电视台”，其主页上自称为“如同美国大型电视台（NBC，CBS，ABC）一样，为最有影响力的媒体”。但网民发现，该电视台办公点大小还不如一家快餐店。

免费阅读30天