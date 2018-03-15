反制解放军 台防长：机动导弹车全台绕跑吓阻

台湾国防部长严德发今天（15日）上午列席立法院外交国防委员会进行业务报告。面对中国大陆人民解放军“绕台围台”举措、对台军不对称战力建构，严德发表示，台湾的机动导弹车是机动性的，可以全台湾绕着跑，也可以产生吓阻的功能。

据联合新闻网报道，面对立委指称此举是否代表台湾拥有可以“打到上海”的长程精准反制导弹，严德发则未多作回应，仅表示，台军战力思维朝向机动、量多、价廉、易损性低的武器系统，朝这些方面去规划。现在中科院支持下努力，会编成关键战力，这是重点。

严德发报告也强调，前瞻未来战争型态与敌情威胁，台军在“防卫固守，重层吓阻”军事战略指导下，依“滨海决胜、滩岸歼敌”作战构想，就作战需求进行战力整建，以维持“量适、质精、高效能、精准打击及易损性低”的基本战力为基础。

此外，台军置重点于建立不对称战力，并加强“战力防护”装备整建，以达到让敌军无法登陆立足，迫使敌方夺台任务失败的目标。

中国国民党立委江启臣质询时提问，面对解放军持续“绕台”“围台”“就差没攻台”，台军的战略是什么？何谓建立不对称战力，使敌无法登陆立足？

严德发回应时表示，台方战略是防卫固守、重层吓阻，依据此构想，产生构想与战术战法。如台湾的机动导弹车是机动性的，可以全台湾绕着跑，可以产生吓阻的功能。

对于《台湾旅行法》在美通过，美台之间国防交流可提升到什么地步，严德发则低调表示，美国对台政策有其持续性与一致性，相信美方会依台湾关系法，务实推动双方军事交流。

他表示，自己目前没有规划访问华府，“还没想到这么远，只想把眼前的事作好”。

严德发稍后离席去总统府参加军事会谈，国防部副部长沉一鸣答询时表示，国防部长访美将向美持续争取。

对于先前美方曾释出军舰泊台整补议题，严德发明确说：“目前不会”。

对于5月将在高雄举行的美台国防工业合作会议，严德发称，这是民间办的，属于产业界的链结，有助国防自主。他指出，这与10月份在美官方举行的不一样，官方会议仍在美国举行。

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