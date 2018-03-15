陈希撰文谈机构改革：加强中共长期执政能力建设的必然要求

中国官媒《人民日报》今天（15日）刊发中共中央政治局委员、中央组织部部长陈希撰写的文章称，加强中共长期执政能力建设，要求从机构职能上解决好党对一切工作领导的体制机制问题。

据中新社报道，陈希在上述题为“深化党和国家机构改革是加强党的长期执政能力建设的必然要求”的文章中，从四个方面阐述了相关要求：要求从机构职能上解决好中共对一切工作领导的体制机制问题；要求顺应中共和国家事业发展需要、健全完善“优化协同高效”的党和国家管理体制；要求中共和国家机构更好适应中国发展新的历史方位、推动解决中国社会主要矛盾；要求通过深化中共和国家机构改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。

文章提到，1981年以来，中共中央部门于1982年、1988年、1993年、1999年集中进行了四次改革，国务院机构则于1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年集中进行了七次改革。这实现了从计划经济条件下的机构职能体系，向社会主义市场经济条件下的机构职能体系的重大转变，为坚持和发展中国特色社会主义，提供了重要体制机制保障。

文章认为，在新时代全面深化改革的大格局中，深化中共和国家机构改革是重要领域和关键环节，牵一发而动全身。全面深化改革的很多领域，像中共领导体制改革、党纪律检查制度改革、政治体制改革、法律制度改革、司法体制改革、社会治理体制改革等，都涉及中共和国家机构改革，也需要机构改革提供相应的组织支撑和保障。

文章指出，此次深化中共和国家机构改革处在一个重要时间节点上。一方面，需要立足当前、聚焦今后三年，针对实现“第一个百年”（2021年中共建党百周年）奋斗目标面临的突出矛盾和问题，从中共和国家机构职能上，为实施“七大战略”、打好“三大攻坚战”、决胜全面建成小康社会提供保障。

另一方面，需要放眼未来、着眼今后20年、30年，前瞻实现“第二个百年”（2049年中华人民共和国成立百年）奋斗目标需要构建什么样的组织架构和管理体制，注重解决事关长远的体制机制问题，打基础、立支柱、定架构，为形成更加完善的中国特色社会主义制度创造有利条件。

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