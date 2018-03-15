蔡英文：台湾社会离性平还有一段路要走

台湾总统蔡英文今天在社群网站面簿贴文说，深刻感觉台湾社会离性别平等还有一段路要走，包括在职场对女性多点同理心、司法判决须彰显社会公平正义及在司法制度中落实性别主流化。

据台湾《经济日报》报道，蔡英文下午透过面簿（facebook）表示，“最近职务法庭的一项判决，引起社会很多讨论”作为总统，“我不宜也无意评论这个个案的判断”，但这个个案引起的各界议论，“让我深刻感觉到台湾社会离性别平等，确实还有一段路要走”。

蔡英文表示，这件事应从三个面向做起。第一、社会对女性在职场上的处境要多一分同理心。

蔡英文说，身为女性，很了解性别压力可能发生在家庭、校园及各行各业中。尤其在职场上，职权和性别权力双重不对等情况下，弱势的一方总是很难得到足够支持，甚至可能反过来成为被检讨对象，台湾社会应用更大同理心理解受害者处境。

蔡英文表示，司法判决须彰显社会公平正义。司法是公平正义守护者，当少数法官的决定和社会期待有明显落差时，会加深国民对司法的不信任感，对其他法官不公平。政府推动司法改革，是为重建国民对司法的信心。改革不应也不会受这个事件影响，将加快脚步、加大力道。

蔡英文说，第三、务必在司法制度中落实性别主流化。司法院已着手研议改进职务法庭制度，包括引进法官以外人员加入第一审职务法庭，并改为二审制以增加救济可能，也将加强法官及相关同仁性别平等教育，强化同仁性别平权意识。

蔡英文未在贴文中点名哪一个个案，但前法官陈鸿斌被控与助理有异常互动，监察院2015年10月通过陈鸿斌弹劾案，送交职务法庭审理后，判决陈鸿斌免除法官职务，转任法官以外的其他职务。陈鸿斌提起再审之诉成功，职务法庭8日妇女节当天将原判决废弃，改成罚款新台币216万多元。改判结果一出，引来各界舆论四起。

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