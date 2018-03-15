一夜降雪再入冬 辽宁天气遭遇“过山车”

辽宁全境昨晚（14日）降雪，持续到今天（15日）上午结束，当地气温从最高的23摄氏度下跌到零下15摄氏度，让人直呼犹如“过山车”。

据中新社报道，昨晚11时许，辽宁省会沈阳北风呼啸，一场急促的春雨不久变为鹅毛大雪，街道很快一片白茫茫的景象，到今天上午仍有雪花在飘落。

由于遭遇冻雨，当地出现了不多见的树挂景象，不少人纷纷在社交媒体上晒出美景美图。

辽宁气象部门则接连发布大雪黄色预警、道路结冰橙色预警和暴雪红色预警信号；沈阳、辽阳、本溪等多个城市降下大雪，抚顺局地达到暴雪级别。

此前，辽宁朝阳最高气温已达到23摄氏度。而这场大范围降雪使气温再度跌入冰点，气温相差悬殊。

此次降雪还使辽宁的海陆空交通严重受阻。辽宁境内有20余条高速公路路段封闭或限制通行，长途客运车辆基本停运。京哈高速公路吉林方向毛家店站有车辆发生滞留，长度约两公里。

沈阳桃仙国际机场则有部分航班发生延误，经机场一夜紧急除雪，目前航班已陆续放行。

由于大风使渤海海域形成巨浪，辽宁沿海各港口客船全部停航，预计明天（16日）可恢复通航。

受特殊天气影响，沈阳一些较为偏远地区的学校停课；由于道路湿滑，民众早间上班车速缓慢。

但这场春雪给当地民众带来了不少乐趣，人们来到户外堆雪人、滑雪车、赏雪景，与冰雪再次“亲密”接触。

辽宁交通部门预计，未来全省天气以晴好为主。随着气温转暖，道路结冰和积雪将融化，交通受阻情况也会得以改善。

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