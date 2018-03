中国科学家首次解析人脑“中央处理器” 领先美国脑计划

顶级学术期刊《自然》(Nature)于北京时间今天(15日)凌晨,在线发表中国科学家的论文。该项研究首次对人类前额叶皮层(PFC)发育过程中前额叶形成中的细胞与分子机制,进行了系统研究。科研团队指出,其工作已经比美国“脑计划中的细胞图谱部分”快了一步。

据澎湃新闻今天报道,该论文题为“A single-cell RNA-seq survey of the developmental landscape of the human prefrontal cortex”。论文通讯作者包括中国科学院生物物理研究所王晓群教授、北京大学汤富酬教授、乔杰教授和安贞医院张军教授。

论文提到,尽管神经回路是在人类胚胎发育的晚期,甚至在人类出生后才形成,但各种不同功能的细胞在胚胎发育过程中就形成,并迁移至相应区域。

2013年4月2日,时任美国总统奥巴马宣布启动“推进创新神经技术脑研究计划”(简称“脑计划”),这是继人类基因组计划之后,又一项针对人类自身难题的重大研究计划。

据报道,该计划旨在通过创新的神经技术加强对人脑的认识,最终目标是希望找到攻克大脑疾病的新方法,包括阿尔茨海默氏症、癫痫、帕金森症等。美国为该计划投入巨资,至今美国政府与企业在这方面的投资已达15亿美元(19.66亿新元)。其他世界主要发达国家,如欧洲国家等,也纷纷推出各自的“脑计划”。

王晓群说:“美国‘脑计划细胞图谱’目前还主要集中在啮齿类为主,我们则是包含了人胎脑前额叶发育的动态过程,对人脑发育与疾病的研究会提供最直接的参考。”

不过,王晓群也表示,相比美国,中国在“脑计划”方面的投入还不确定。

另据《解放日报》等中国媒体报道,中科院院士、同济大学原校长裴钢上月底透露,今年有望成为中国脑计划的起步之年。其中,脑发育研究是中国脑计划区别于世界其他国家脑计划的特别之处。

目前,“脑科学与类脑研究”作为“科技创新2030重大项目”已启动的四个试点之一,进入编制项目实施方案阶段。

