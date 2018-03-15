跳槽民进党 时代“立委”林昶佐：的确有人邀请

针对近来外界频传时代力量党“立委”林昶佐将取代黄国昌当党主席，今日上午接受广播节目“蔻蔻早餐”主持人周玉蔻专访时表示，他跟黄国昌之间的问题，很多都是外界的人从中挑拨。至于传民进党曾挖角他，林昶佐表示，民进党的确曾找过他，但他不可能跳槽。

据《自由时报》报道，林昶佐说，自己对时代力量有愿景，不会因为内部沟通意见不同就有跳槽可能，林也替洪慈佣说明，认为党内互信基础坚定，不用特别问洪，是否要跳槽民进党的问题；林并保证，自己2020还会代表时代力量参选。

外界关注林昶佐与党主席黄国昌在劳基法修法后的关系如何，林昶佐重申，他与黄国昌“互动非常好”，有任何想法会直接沟通，外界其实是“见缝插针”；林昶佐说，他与黄国昌的确会有不同意见“这很正常”，但绝无外传自己要取代黄国昌任党主席一事。

至于是否要参选台北市长？前天松口表态不排除的林昶佐表示，对他来说，参选台北市不只是在他个人或党层次的思考，而是怎样对台北市最好；林昶佐说，若他宣布参选，最后却变成国民党渔翁得利的机会，对台北市就不是好的结果；林强调，他并未跟徐永明直接讨论过这个问题，不过台北市的竞选策略，是否是“不惜让国民党上，也要让柯文哲下来”，他认为还需再深思。

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