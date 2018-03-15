中国消协：37%受访者曾被侵权

中国消费者协会发布的一份报告指出，有37%的受访者消费权益曾受到侵害，在最不满意的消费类型中，选择付费网络游戏、餐饮外卖等商品和服务的比例较高。

据中国新闻网报道，中消协于2018年1月中旬至3月上旬组织开展了“品质消费与消费者认知”问卷调查活动，并于3月15日发布《品质消费与消费者认知调查报告》。

逾三分之一受访者消费权益曾受损

现实生活中，侵犯消费者权益的事件时有发生。根据报告，有37%的受访者遇到过消费权益受损的情况，商品类和服务类都有所涉及。

在遇到消费权益受损问题中，商品类遇到最多的三项是分别是家电产品、手机平板等智能设备产品和保健类产品，服务类遇到最多的三项分别是通讯通信服务、预付式消费和金融服务类。

质量问题是消费纠纷主要类型

在受访者遇到的消费纠纷类型中，21.9%的受访者遇到质量问题。此外，“虚假宣传问题”、“售后服务问题”和“价格问题”也占比相对较高，分别约占12.8%、12.6%和11.8%。

质量和安全成为消费者对品质消费的重要需求。调查结果显示，有51.7%的受访者认为品质消费最重要的是“质量”，其次有45.5%的受访者认为品质消费最重要的是“安全”。

价格也是消费者关心的问题。报告指出，消费者对商品和服务价格涨幅的接受程度存在明显差异，男性的接受程度显着高于女性。

付费网游位列“不满意”消费榜首

消费者对哪些商品和服务满意度较低呢？调查发现，在最不满意的消费类型中，选择付费网络游戏、餐饮外卖、服饰鞋包、快递物流和在线旅游服务等商品和服务类别的比例较高。

其中，受访者对于付费网络游戏的不满意率达到20.9%，而后四项的不满意率相差不大，分别为16.3%、16.2%、16.1%和15.3%。

关于受访者对商品和服务不满意的原因，报告指出，在付费网络游戏方面，有38.6%的受访者选择“价格不合理”，25.4%的受访者选择“实用性不强”。

“找商家协商解决”成主要维权方式

消费者在权益受到侵害时，要选择合适的维权途径。

调查结果显示，当被访者消费权益受到损害时，68.3%的受访者会选择“找商家协商解决”，超四成消费者会“提醒身边的亲戚、朋友不要上当”，约三成受访者会通过“网络(社交圈)吐槽”，约21.9%的受访者会向“消费者协会投诉”，有6.6%的消费者选择“打官司，走法律程序”。

“这表明，消费者在权益受损后，更加关注如何直接解决实际问题，维护自己的消费者权益并且注重避免权益再次受损。”报告称。

另外，对于当前市场消费环境，消费者表示“非常放心”和“放心”的比例为67.2%，明确表示放心程度不高的消费者不到一成。总体而言，消费者对当前的市场消费环境较为放心，但仍有提升空间。

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