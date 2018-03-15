防拐卖 中国儿童虹膜网络平台进入福建

中国儿童虹膜防丢网络平台3月15日正式宣布进入福建，将科幻电影中的“黑科技”用于儿童保护，给每个孩子留一把回家的“钥匙”。

据中新网报道，中国儿童虹膜防丢网络平台建设是“互联网+儿童保护”行动的重要抓手和核心内容。行动由中国关心下一代工作委员会公益文化中心联合有关单位在全国开展，平台创新性地将其运用于儿童安全领域，为0-12岁的儿童录入虹膜信息，建立儿童虹膜数据库，从而提高失踪儿童被找回几率。

“孩子失踪或被拐时，往往年纪比较小，记不清家庭住址等重要信息。”找宝科技(上海)有限公司总经理张波说，“相貌的改变给失踪儿童的寻亲之路带来重重困难，而平台却能给他们指出一条快速、准确的回家之路。

张波表示，只要在平台录过虹膜，未来，不管是改变了模样，还是忘记了家乡，通过虹膜比对都可以非常快速地确定其监护人和家庭住址等信息。

据了解，截至目前，平台在全国各地已经陆续建立了200多个工作站，为数万名儿童录入虹膜信息。未来，平台儿童虹膜数据库建立后，还将陆续向公安、教育、民政等部门开放数据比对端口，实现主动找回失踪儿童。

虹膜识别是目前国际公认精准度最高的生物识别技术，与指纹识别、人脸识别相比，“精准可靠、终生不变”等优势，让虹膜识别更加适用于儿童安全。虹膜识别能提取出200多个量化信息点，左眼与右眼的虹膜不同，双胞胎的虹膜也不尽相同，其误识率比DNA还要低，可检测采集更为简单方便。

发布会现场，中国儿童虹膜防丢网络平台福建省工作站向贫困学生捐赠了10000个录入名额。

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