台湾募兵 国防部长：再募1万人就达标

台军近年积极招募志愿役官兵，盼逐步转型为志愿役为主骨干的“募兵制”，对于台湾需求兵力，国防部长严德发昨列席立法院外交及国防委员会作业务报告时表示，台湾今年志愿役官兵总数可达15万2000人、编现比81％，台湾可投入作战的志愿役官兵招募目标为18万8000的九成编现，约16万余人，距离目标仅差一万多人。

留营率76％ 也超标

据《自由时报》报道，台湾国防部业务报告内容显示，国军志愿役官兵2016年总数约14万4691人，编现比约77％，去年已提升至14万6785人、编现比78.1％，预计今年底志愿役官兵人数可提升至15万2318人。而去年留营的官兵人数约1万6187人，留营率约76.9％，超过原设定的70％目标。

至于台湾志愿役官兵确切需求数与差额，据估算，台军总员额为21万5000人，如扣除“编制员额”和聘雇人员，实际战斗部队规模约18万8000人，以此数据的编现比九成估算，约16万9000人。因此，如今年志愿役官兵招募人数达标，尚有1万7000人的缺额待来年补足。

民进党立委罗致政昨询问募兵进程。严德发表示，台军今年底的努力目标为15万2000人，编现比约81％，虽尚差一万余人，目前每一年志愿役官兵总数成长率约2％到3％，约2000人到6000人。

台军为补足陆军基层军官缺额，今年正式推动“一年期预备军官”制度，符合资格的青年受训22周后，即可挂阶少尉在部队服役一年。不过，国民党立委李彦秀质询时质疑，相较于军校四年教育，国防部招收八百名受训22周预备军官，属于“速成班”，和四年正规军官养成期“差很多”。

欢迎预备军官续约

严德发表示，四年制军官“可升将军”，受训22周者担任基层军官，属于短役期军官。李彦秀追问，预备军官服役满一年能否续约？国防部是否评估能留下多少人，否则恐白费心力。严德发说，对于预备军官续约“我们欢迎”，留人的成效，则关乎军方领导统御、管教和照顾工作。

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